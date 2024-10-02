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Безработица в РФ в августе третий месяц подряд оставалась на уровне 2,4%

Безработица в РФ в августе третий месяц подряд оставалась на уровне 2,4%
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Безработица в России в августе 2024 года осталась на уровне 2,4%, достигнутом в июне и удерживавшемся в июле, показатель соответствует историческому минимуму за весь период наблюдений с 1991 года, следует из данных Росстата.

Предыдущий минимальный показатель - на уровне 2,6% - был зафиксирован в апреле и удерживался в мае. Еще ранее, в марте, показатель составил 2,7%, в феврале - 2,8%, в январе - 2,9%.

В декабре 2023 года безработица в РФ была на уровне 3,0%, в октябре-ноябре - 2,9%, с июля по сентябрь - 3,0%, в июне - 3,1%, в мае - 3,2%, в апреле - 3,3%, в марте - 3,5%, в феврале - также 3,5%, в январе - 3,6%.

Общая численность безработных в России в августе 2024 года составила 1 млн 841 тыс. человек, что на 24 тыс. ниже показателя июля 2024 года.

Росстат
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