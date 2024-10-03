Правительство РФ на заседании обсудит выделение МЧС средств для помощи жителям Курской области

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Правительство России на заседании в четверг рассмотрит предлагаемые изменения в Федеральный закон "О государственном оборонном заказе", а также вопрос о выделении МЧС РФ средств на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки ВСУ на территорию Курской области, сообщает пресс-служба кабинета министров.

В частности, будут рассмотрены предлагаемые изменения в Федеральный закон "О государственном оборонном заказе" (в части создания правовых оснований для осуществления Федеральным казначейством полномочий по автоматизированному мониторингу цен на продукцию по государственному оборонному заказу в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"), информирует пресс-служба.

"Законопроект направлен на выявление рисков, влияющих на себестоимость продукции, поставляемой по государственному оборонному заказу, в порядке превентивного риск-ориентированного подхода для реагирования государственными заказчиками государственного оборонного заказа, организациями-исполнителями, федеральными органами исполнительной власти на такие факты", - говорится в материалах к заседанию правительства.

По данным пресс-службы, также в повестке заседания вопрос о выделении МЧС России в 2024 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооружённых сил Украины на территорию Курской области, имея в виду оказание пострадавшим гражданам финансовой помощи в связи с полной утратой ими имущества первой необходимости.