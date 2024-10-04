Российские военные нейтрализовали за ночь 18 беспилотников ВСУ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В ночь на пятницу над тремя российскими регионами и акваторией Азовского моря перехвачено и уничтожено 18 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

"Над территорией Белгородской области уничтожено шесть БПЛА, над территорией Воронежской области уничтожено и перехвачено шесть БПЛА, пять БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря и один - над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.