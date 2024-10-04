Поиск

Российские военные нейтрализовали за ночь 18 беспилотников ВСУ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В ночь на пятницу над тремя российскими регионами и акваторией Азовского моря перехвачено и уничтожено 18 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

"Над территорией Белгородской области уничтожено шесть БПЛА, над территорией Воронежской области уничтожено и перехвачено шесть БПЛА, пять БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря и один - над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ ВСУ Воронежская область Азовское море Белгородская область Ростовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Крупный пожар на частной нефтебазе под Пермью ликвидирован

Частная нефтебаза горит в Перми на площади 10 тыс. кв. м

Подавленный дрон ВСУ упал на территорию нефтебазы в Воронежской области

Медведев сообщил о старте работы комиссии по комплектованию ВС РФ контрактниками

Что произошло за день: четверг, 3 октября

Под домашний арест отправлены трое фигурантов дела биржи Cryptex

"Росатом" сообщил о штатной работе Курской АЭС после атаки ВСУ

Путин поддержал предложение ввести "Разговоры о важном" с детского сада

Путин поддержал предложение ввести "Разговоры о важном" с детского сада
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о взятии Угледара

Дело Михаила Абызова

Экс-министр Абызов сможет подать на УДО не ранее чем через 3,5 года

Экс-министр Абызов сможет подать на УДО не ранее чем через 3,5 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });