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Белгородский губернатор сообщил об атаке дрона на сельхозпредприятие

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал сельхозпредприятие в селе Репяховка Краснояружского района.

По его информации, обошлось без пострадавших.

В результате сброса взрывных устройств в одном частном доме выбиты окна и посечен забор. На территории сельскохозяйственного предприятия повреждены административное здание, одна единица сельхозтехники и микроавтобус. Также загорелся грузовой автомобиль - его потушила добровольная пожарная команда.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Краснояружский район Репяховка Белгородская область
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