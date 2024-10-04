Белгородский губернатор сообщил об атаке дрона на сельхозпредприятие
Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал сельхозпредприятие в селе Репяховка Краснояружского района.
По его информации, обошлось без пострадавших.
В результате сброса взрывных устройств в одном частном доме выбиты окна и посечен забор. На территории сельскохозяйственного предприятия повреждены административное здание, одна единица сельхозтехники и микроавтобус. Также загорелся грузовой автомобиль - его потушила добровольная пожарная команда.