Что произошло за день: пятница, 4 октября

Новогодние каникулы, вопрос о статусе запрещенного в РФ "Талибана" и мера пресечения для блогеров Чекалиных

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Новогодние каникулы продлятся 11 дней - с 29 декабря по 8 января 2025 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

- РФ завершает проработку вопроса об исключении "Талибана" (движение запрещено в РФ) из списка террористических организаций, сказал директор ФСБ Александр Бортников. Принципиальное решение принято, подтвердил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. В свою очередь Сергей Лавров заявил, что Россия призывает Запад снять односторонние санкции в отношении Кабула.

- ВТБ может выкупить 50%-ную долю "Почты" в Почта банке за 36 млрд рублей. Весь банк оценен в 72 млрд рублей.

- Суд в Москве отправил под домашний арест блогеров Валерию и Артема Чекалиных. Их подозревают в незаконном выводе за границу более 250 млн рублей.

- Бойцы Росгвардии уничтожили беспилотник самолетного типа на подлете к Запорожской АЭС. При ударе о землю БПЛА раскололся на несколько частей, но при этом не сдетонировал. Кроме того, в пятницу сотрудник службы безопасности ЗАЭС погиб после подрыва его автомобиля.

- Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-августе вырос до 1,77 трлн руб. По данным Федерального казначейства, доходы консолидированного бюджета в январе-августе составили 45 трлн 346,9 млрд рублей, расходы - 43 трлн 580,6 млрд рублей.

- Умерла художник-аниматор Марина Восканьянц. Ей было 90 лет. Восканьянц принимала участие в создании таких мультфильмов, как "Дюймовочка", "Бременские музыканты", "Голубой щенок", "Трое из Простоквашино", "Тайна третьей планеты", "Жил-был пес" и других.