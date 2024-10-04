Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-августе вырос до 1,77 трлн руб.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ в январе-августе 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом 1 трлн 766,3 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

Ранее сообщалось, что в январе-июле профицит консолидированного бюджета составлял 1 трлн 14,2 млрд рублей, следовательно, в августе он был исполнен с профицитом 752,1 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в январе-августе составили 45 трлн 346,9 млрд рублей, расходы - 43 трлн 580,6 млрд рублей.

Дефицит федерального бюджета РФ в январе-августе сократился до 27,6 млрд рублей с 1 трлн 98,3 млрд рублей по результатам первых семи месяцев. Следовательно, в августе профицит федерального бюджета сложился в размере 1 трлн 70,7 млрд рублей, определив положительный результат консолидированного бюджета РФ в этом месяце.

Доходы федерального бюджета за восемь месяцев составили 23 трлн 36,2 млрд рублей, расходы - 23 трлн 63,9 млрд рублей.

Консолидированные бюджеты субъектов РФ в январе-августе исполнены с профицитом 1 трлн 350,8 млрд рублей, он снизился по сравнению с результатом января-июля, когда составлял 1 трлн 498,4 млрд рублей.

Доходы региональных бюджетов за этот период составили 15 трлн 150,2 млрд рублей, расходы - 13 трлн 799,4 млрд рублей.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов в январе-августе исполнены с профицитом 327,8 млрд рублей. Доходы фондов составили 12 трлн 634,2 млрд рублей, расходы - 12 трлн 306,4 млрд рублей.

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов за этот период исполнены с профицитом 115,4 млрд рублей при доходах 2 трлн 207,2 млрд рублей и расходах 2 трлн 91,7 млрд рублей.