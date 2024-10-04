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Суд в Москве отправил под домашний арест блогеров Чекалиных

Суд в Москве отправил под домашний арест блогеров Чекалиных
Блогер Валерия Чекалина на заседании в Троицком районном суде в Москве
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Столичный суд отправил до 26 ноября под домашний арест блогеров Валерию (Лерчек) и Артема Чекалиных, обвиняемых в незаконном выводе за границу более 250 млн рублей, сообщила прокуратура Москвы.

В прокуратуре сообщили, что вину в предъявленном обвинении блогеры не признали, в ходе заседания суда возражали против избрания меры пресечения.

"В ближайшее время суд приступит к рассмотрению ходатайства об избрании домашнего ареста в отношении третьего фигуранта уголовного дела",- добавили в прокуратуре.

В четверг, 3 октября, официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полицией возбуждено дело о незаконном выводе за границу более 250 млн рублей при продаже Чекалиными фитнес-марафона.

По версии следователей, "известные блогеры и их партнер по бизнесу производили информационный продукт - фитнес-марафон, который продавали россиянам через Интернет". При этом договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка.

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"В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фигуранты предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. По предварительным данным, в результате противоправных действий только за полгода за пределы РФ выведено свыше 250 миллионов рублей", - отметила представитель МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном выводе средств (ч. 3 статьи 193.1 УК РФ). Фигурантам может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

МВД Валерия Чекалина Артем Чекалин
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