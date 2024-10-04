Умерла участвовавшая в создании "Бременских музыкантов" художник Марина Восканьянц

Ее "визитка" - танец Маши с метлой вокруг новогодней елки в картине "Щелкунчик"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Художник-мультипликатор, заслуженный художник России Марина Восканьянц умерла на 91-м году жизни, сообщил шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

"Сегодня ночью ушла ещё одна легенда "Союзмультфильма", потрясающий художник-аниматор Марина Константиновна Восканьянц", - написал он в Telegram.

Восканьянц принимала участие в создании таких мультфильмов, как "Большие неприятности", "Три толстяка", "Дюймовочка", "Сказка о золотом петушке", "Фильм, фильм, фильм", "Бременские музыканты", "В стране невыученных уроков", "Конек-Горбунок", "Голубой щенок", "Трое из Простоквашино", "Волшебное кольцо", "Тайна третьей планеты", "Жил-был пес".

"Марина Восканьянц специализировалась преимущественно на танцевальных сценах. Её "визитка" - гениальный танец Маши с метлой вокруг новогодней ёлки в картине Бориса Степанцева "Щелкунчик"", - отметил Капков.

Восканьянц родилась 2 января 1934 года. С 1959 по 1991 год она была одним из ведущих художников-мультипликаторов киностудии "Союзмультфильм". За время работы на студии ее приглашали работать над своими фильмами такие мультипликаторы как Лев Атаманов, Владимир Полковников, Роман Качанов, Федор Хитрук, Эдуард Назаров и многие другие.