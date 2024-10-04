Мишустин утвердил новогодние каникулы с 29 декабря по 8 января

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Новогодние каникулы продлятся 11 дней - с 29 декабря по 8 января 2025 года, такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"В новом году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 2 мая, и среду, 31 декабря соответственно", - уточняет телеграм-канал правительства.

Кроме того, нерабочие дни перенесены с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая, с субботы 8 марта на пятницу 13 июня, с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября.

Итого, в 2025 году после зимних каникул нерабочими днями будут 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня

со 2 по 4 ноября.