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Мишустин утвердил новогодние каникулы с 29 декабря по 8 января

Мишустин утвердил новогодние каникулы с 29 декабря по 8 января
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Новогодние каникулы продлятся 11 дней - с 29 декабря по 8 января 2025 года, такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"В новом году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 2 мая, и среду, 31 декабря соответственно", - уточняет телеграм-канал правительства.

Кроме того, нерабочие дни перенесены с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая, с субботы 8 марта на пятницу 13 июня, с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября.

Итого, в 2025 году после зимних каникул нерабочими днями будут 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня
со 2 по 4 ноября.

Михаил Мишустин Правительство
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