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МЧС заявило, что открытого горения на складе сельхозпродукции в Красноярске нет

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Пожарные ведут проливку конструкций на месте пожара на складе сельхозпродукции в Красноярске, сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС РФ по Красноярскому краю.

Как сообщил собеседник агентства, открытого горения нет.

Ранее сообщалось, что пожар на складе с сельхозпродукцией локализован на площади 2,4 тыс. кв. м.

В горевшем хранилище находится более трех тысяч тонн гороха.

На месте работают 16 специалистов и шесть единиц техники.

Красноярск МЧС РФ
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