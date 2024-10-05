МЧС заявило, что открытого горения на складе сельхозпродукции в Красноярске нет

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Пожарные ведут проливку конструкций на месте пожара на складе сельхозпродукции в Красноярске, сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС РФ по Красноярскому краю.

Как сообщил собеседник агентства, открытого горения нет.

Ранее сообщалось, что пожар на складе с сельхозпродукцией локализован на площади 2,4 тыс. кв. м.

В горевшем хранилище находится более трех тысяч тонн гороха.

На месте работают 16 специалистов и шесть единиц техники.