Поиск

В России утверждена программа стандартизации вторсырья и продукции из него

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг и Росстандарт утвердили программу стандартизации по направлению применения вторичных ресурсов, вторичного сырья, а также произведенной из них продукции.

Как говорится в сообщении Минпромторга, программа включает в себя разработку и актуализацию межгосударственных и национальных стандартов на вторичное сырье и продукцию из него по направлениям металлургии, химической промышленности, лесопромышленного и агропромышленного комплексов, стройматериалов и альтернативного топлива.

В программе содержатся общие принципы применения вторичных ресурсов, сырья и продукции, произведенной с использованием вторсырья по этим направлениям.

По словам замглавы Минпромторга Михаила Юрина, приведенным в сообщении, в рамках программы к 2030 году планируется разработать и актуализировать 127 ГОСТов в разных сферах промышленности. "Будут приняты принципиально новые стандарты по геотекстилю, твердому биотопливу, резиновому вторсырью и альтернативному топливу. Принятие документа является важным шагом в этом направлении. Оно позволит нам увеличить долю вторичного сырья в производстве, сократить загрязнение окружающей среды и сделать нашу экономику более конкурентоспособной", - цитирует пресс-служба слова чиновника.

На базе утвержденных стандартов планируется организовать систему мониторинга и контроля состояния обращения вторичного сырья, добавили в министерстве.

Минпромторг Росстандарт Михаил Юрин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин в среду проведет переговоры с Лукашенко

Путин в среду проведет переговоры с Лукашенко

Матвиенко считает нужным увеличивать поддержку регионов с учётом роста МРОТ

Матвиенко считает нужным увеличивать поддержку регионов с учётом роста МРОТ

Олег Вьюгин уйдет с поста председателя совета директоров НАУФОР

Песков анонсировал своевременное назначение нового посла в США

Песков анонсировал своевременное назначение нового посла в США

Адвокат сообщил о предъявлении нового обвинения бывшему заместителю министра обороны Иванову

Адвокат сообщил о предъявлении нового обвинения бывшему заместителю министра обороны Иванову

Эксперимент по проверке дорожными камерами полисов ОСАГО могут начать в марте 2025 года

ВГТРК заявил о беспрецедентной хакерской атаке на онлайн-сервисы медиахолдинга

ВГТРК заявил о беспрецедентной хакерской атаке на онлайн-сервисы медиахолдинга

В Феодосии ввели режим техногенной ЧС из-за пожара

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });