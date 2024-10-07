В России утверждена программа стандартизации вторсырья и продукции из него

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг и Росстандарт утвердили программу стандартизации по направлению применения вторичных ресурсов, вторичного сырья, а также произведенной из них продукции.

Как говорится в сообщении Минпромторга, программа включает в себя разработку и актуализацию межгосударственных и национальных стандартов на вторичное сырье и продукцию из него по направлениям металлургии, химической промышленности, лесопромышленного и агропромышленного комплексов, стройматериалов и альтернативного топлива.

В программе содержатся общие принципы применения вторичных ресурсов, сырья и продукции, произведенной с использованием вторсырья по этим направлениям.

По словам замглавы Минпромторга Михаила Юрина, приведенным в сообщении, в рамках программы к 2030 году планируется разработать и актуализировать 127 ГОСТов в разных сферах промышленности. "Будут приняты принципиально новые стандарты по геотекстилю, твердому биотопливу, резиновому вторсырью и альтернативному топливу. Принятие документа является важным шагом в этом направлении. Оно позволит нам увеличить долю вторичного сырья в производстве, сократить загрязнение окружающей среды и сделать нашу экономику более конкурентоспособной", - цитирует пресс-служба слова чиновника.

На базе утвержденных стандартов планируется организовать систему мониторинга и контроля состояния обращения вторичного сырья, добавили в министерстве.