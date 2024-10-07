Поиск

МИД РФ обвинил Киев в подготовке провокации с применением химоружия

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Москве обвинили Киев в подготовке провокации с использованием химического оружия в ходе Специальной военной операции (СВО).

"Нам достоверно известно, что украинская сторона при активном содействии западных стран планирует совершить серию провокаций в зоне СВО, направленных против России. В настоящее время ими осуществляется подготовка и проводится комплекс мероприятий, направленных на фальсификацию доказательной базы с целью дальнейшего обвинения Российской Федерации в нарушении положений КЗХО (Конвенции о запрещении химического оружия - ИФ) при ведении боевых действий", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, распространенном в понедельник.

Как отмечается в документе, "РФ на постоянной основе отслеживает и документирует факты как применения, так и подготовки к применению украинскими вооруженными формированиями в зоне СВО списочных химикатов, химических средств борьбы с беспорядками и химикатов, не включенных в контрольные списки КЗХО".

В РоссииВ МИД РФ назвали спекуляциями обвинения США в использовании химоружия на УкраинеЧитать подробнее

Захарова отметила, что, "по сведениям российских компетентных органов, в период с июля по сентябрь страны НАТО поставили на Украину более 70 единиц современных технических устройств выявления и фиксации токсичных веществ".

"Одновременно с этим как на Украине, так и на базе профильных центров радиационной, химической и биологической защиты стран альянса проводилось обучение сотрудников силовых ведомств и специальных служб Украины", - говорится в комментарии.

При этом, подчеркивается в документе, "часть этой деятельности страны НАТО осуществляют через Технический секретариат ОЗХО".

"Как мы понимаем, сфабрикованные недалеко от линии боевого соприкосновения якобы фактологические материалы по аналогии с Сирией будут переданы оперативно прибывшим на Украину международным экспертам для составления так называемого псевдонезависимого отчета по факту надуманного применения Москвой химического оружия", - отмечается в комментарии.

"Цель этой акции понятна. Нет такой нормы международного права, которая остановила бы страны НАТО в своем желании добиться заявленного "стратегического поражения" России, тем более когда речь идет об отработанном годами на Сирии формате химических провокаций "под чужим флагом", - говорится в комментарии.

МИД РФ Украина Мария Захарова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ и Грузии восстановили

Журналистов из Италии заочно арестовали за незаконное пересечение границы в Курской области

Путин в среду проведет переговоры с Лукашенко

Путин в среду проведет переговоры с Лукашенко

Матвиенко считает нужным увеличивать поддержку регионов с учётом роста МРОТ

Матвиенко считает нужным увеличивать поддержку регионов с учётом роста МРОТ

Олег Вьюгин уйдет с поста председателя совета директоров НАУФОР

Песков анонсировал своевременное назначение нового посла в США

Песков анонсировал своевременное назначение нового посла в США
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });