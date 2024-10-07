МИД РФ обвинил Киев в подготовке провокации с применением химоружия

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Москве обвинили Киев в подготовке провокации с использованием химического оружия в ходе Специальной военной операции (СВО).

"Нам достоверно известно, что украинская сторона при активном содействии западных стран планирует совершить серию провокаций в зоне СВО, направленных против России. В настоящее время ими осуществляется подготовка и проводится комплекс мероприятий, направленных на фальсификацию доказательной базы с целью дальнейшего обвинения Российской Федерации в нарушении положений КЗХО (Конвенции о запрещении химического оружия - ИФ) при ведении боевых действий", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, распространенном в понедельник.

Как отмечается в документе, "РФ на постоянной основе отслеживает и документирует факты как применения, так и подготовки к применению украинскими вооруженными формированиями в зоне СВО списочных химикатов, химических средств борьбы с беспорядками и химикатов, не включенных в контрольные списки КЗХО".

Захарова отметила, что, "по сведениям российских компетентных органов, в период с июля по сентябрь страны НАТО поставили на Украину более 70 единиц современных технических устройств выявления и фиксации токсичных веществ".

"Одновременно с этим как на Украине, так и на базе профильных центров радиационной, химической и биологической защиты стран альянса проводилось обучение сотрудников силовых ведомств и специальных служб Украины", - говорится в комментарии.

При этом, подчеркивается в документе, "часть этой деятельности страны НАТО осуществляют через Технический секретариат ОЗХО".

"Как мы понимаем, сфабрикованные недалеко от линии боевого соприкосновения якобы фактологические материалы по аналогии с Сирией будут переданы оперативно прибывшим на Украину международным экспертам для составления так называемого псевдонезависимого отчета по факту надуманного применения Москвой химического оружия", - отмечается в комментарии.

"Цель этой акции понятна. Нет такой нормы международного права, которая остановила бы страны НАТО в своем желании добиться заявленного "стратегического поражения" России, тем более когда речь идет об отработанном годами на Сирии формате химических провокаций "под чужим флагом", - говорится в комментарии.