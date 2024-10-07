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Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ и Грузии восстановили

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Движение автомобилей через пункт пропуска "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе восстановлено, сообщило подведомственное Минтрансу РФ ФГКУ "Росгранстрой".

"Пропуск лиц и транспортных средств через государственную границу осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении ведомства.

Движение было приостановлено вечером в понедельник, как сообщал "Росгранстрой", "в связи с проводимыми ремонтными работами на грузинской стороне".

Ограничения в связи с ремонтом дорожного покрытия на участке Военно-Грузинской дороги между автомобильными пунктами пропуска "Верхний Ларс" (РФ) и "Казбеги" (Грузия) вводились и ранее. Об их снятии "Росгранстрой" сообщал вечером в воскресенье.

МАПП "Верхний Ларс" находится в Северной Осетии на Военно-Грузинской дороге, ведущей из РФ в Грузию.

Военно-Грузинская дорога проходит в высокогорье и в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

РФ Военно-Грузинская дорога Грузия Верхний Ларс Северная Осетия
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