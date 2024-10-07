Эрдоган рассчитывает на дальнейшее укрепление контактов Турции и РФ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре тепло поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.

"Лидеры выразили удовлетворение конструктивным характером российско-турецких отношений и готовность к дальнейшему тесному взаимодействию. Обсуждены некоторые актуальные двусторонние и международные темы, включая опасное развитие обстановки на Ближнем Востоке", - отмечается в сообщении.

Эрдоган заявил о необходимости продолжать развитие диалога между руководством двух стран.

"Отметив, что укрепление и активизация турецко-российских отношений вызывают удовлетворение, президент Эрдоган выразил надежду на продолжение политического диалога на высоком уровне", - говорится в сообщении Управления по связям при администрации турецкого президента в соцсети X.

Президент Турции подчеркнул, в частности, что Анкара и Москва "в ближайшее время продолжат подробное обсуждение региональных и глобальных вопросов".

Как сообщили в пресс-службе Кремля, подтверждена договоренность о проведении отдельной встречи Путина и Эрдогана в ходе мероприятий саммита БРИКС в Казани.