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В Феодосии ввели режим техногенной ЧС из-за пожара

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Феодосии из-за пожара на нефтяном терминале ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера, сообщил в Telegram глава администрации города Игорь Ткаченко.

По его словам, доступ людей и транспорта в зону ЧС ограничен.

Ранее этим утром сообщение о введении в Феодосии режима ЧС было опубликовано в телеграм-канале администрации города, однако позже советник главы Крыма Олег Крючков опроверг эту информацию, а пост был удален. Его появление объяснили технической ошибкой.

О пожаре на нефтебазе Ткаченко сообщил утром 7 октября. По его данным, обошлось без пострадавших. Улицы Геологическая и Федько рядом с нефтебазой перекрыты.

Крым Олег Крючков Феодосия Игорь Ткаченко
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