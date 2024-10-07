Адвокат сообщил о предъявлении нового обвинения экс-замминистра обороны Иванову

Тимур Иванов Фото: EPA/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову предъявили новое обвинение в двух эпизодах особо крупной растраты.

"Ему действительно предъявлено это обвинение. Мы считаем его беспочвенным и голословным", - сказал "Интерфаксу" адвокат бывшего чиновника Мурад Мусаев.

По его словам, предъявленное Иванову обвинение касается событий 2015 года. Следствие считает, что замминистра обороны причастен к растрате более 200 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы и 3 млрд рублей банка "Интеркоммерц".

Свою вину экс-замминистра не признает.

Иванов был арестован в апреле 2024 года по обвинению в получении особо крупной взятки в составе организованной группы.

По версии следствия, взятка в особо крупном размере была получена Ивановым "в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны".

Сумма взятки, вменяемая Иванову, составляет 1,185 млрд руб.

Бывший замминистра и другие фигуранты не признают вину.