Минобороны РФ передана партия бомбардировщиков Су-34

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала ВКС России очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщил "Ростех".

"Самолеты изготовлены в рамках производственной программы текущего года. До передачи в войска боевые машины прошли комплекс наземных и летных испытаний", - сообщили в пресс-службе госкорпорации в среду.

Как заявил глава ОАК Юрий Слюсарь, чьи слова привели в "Ростехе", авиазаводы сохраняют необходимый темп производства для своевременного выполнения обязательств перед Минобороны РФ.

"Обеспечение армии и флота новыми самолетами - наша основная задача. Одновременно производственники постоянно работают над совершенствованием процессов и внедрением технологий, которые позволяют увеличивать темпы выпуска продукции", - отметил Слюсарь.

"Уверен, что новые и расширенные возможности наших самолетов Су-34, а это сегодня самолет с широчайшей номенклатурой применяемого вооружения, будут способствовать достижению целей СВО", - заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, которого также цитирует пресс-служба "Ростеха".

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и надводных объектов противника в любое время суток при любых метеорологических условиях. На самолете используется управляемое вооружение большой дальности класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух". Он может нести 8 тонн боевой нагрузки, расположенной на 12 точках подвески. Особенностями Су-34, в частности, являются большая дальность полета - до 4000 км и высокая скорость - до 1900 км/ч.