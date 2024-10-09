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Экс-глава фонда ОМС Ставрополья стал фигурантом еще одного уголовного дела

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Новое уголовное дело возбуждено в отношении бывшего директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края: его подозревают в организации преступного сообщества, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что фигурант и его сообщники в 2017-2021 годах заключали госконтракты с медучреждениями на Ставрополье на закупку услуг по аренде и поставке медоборудования по необоснованно завышенным ценам с заранее определенным поставщиком", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в результате фонду ОМС Ставропольского края причинен ущерб на сумму более 41 млн рублей.

Как сообщалось, в апреле 2024 года фигуранту были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Он был задержан в Москве и в дальнейшем арестован. В квартире тогда еще руководителя фонда и его близких родственников в Москве и Ставрополе были проведены обыски, изъяты деньги.

По версии следствия, обвиняемый и его сообщники с января по август 2021 года вносили в реестры счетов, предоставляемые в фонд, заведомо ложные сведения об оказании Ставропольским краевым реабилитационным центром медицинских услуг по полисам обязательного медицинского страхования. По предварительным данным, ущерб составил 48 млн рублей.

Ставропольский край ОМС МВД РФ Северо-Кавказский федеральный округ
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