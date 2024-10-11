Поставки "Газпрома" в КНР в 2024 г. превысили первоначальный план более чем на 1 млрд куб. м

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Силы Сибири" в 2024 году превышают первоначальный план более чем на 1 миллиард кубометров, сообщил в ходе Петербургского международного газового форума заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов.

Он напомнил, что сократились поставки российского газа в Европу, но растут поставки в Центральную Азию и Китай.

"Мы нарастили поставки газа в КНР. В этом году более миллиарда кубических метров поставим больше контрактных обязательств "Газпрома" в Китайскую Народную Республику", - сказал Маркелов.

Поставки российского газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году с расположенного в Якутии Чаяндинского месторождения. В 2022 году к системе подключилось Ковыктинское месторождение в Иркутской области.

Для 2024 года действует контрактный объем поставок по магистрали в 30 млрд куб. м. С декабря текущего года магистраль должна выйти на полную экспортную производительность - 38 млрд куб. м газа в год.