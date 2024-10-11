Поиск

Поставки "Газпрома" в КНР в 2024 г. превысили первоначальный план более чем на 1 млрд куб. м

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Силы Сибири" в 2024 году превышают первоначальный план более чем на 1 миллиард кубометров, сообщил в ходе Петербургского международного газового форума заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов.

Он напомнил, что сократились поставки российского газа в Европу, но растут поставки в Центральную Азию и Китай.

"Мы нарастили поставки газа в КНР. В этом году более миллиарда кубических метров поставим больше контрактных обязательств "Газпрома" в Китайскую Народную Республику", - сказал Маркелов.

Поставки российского газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году с расположенного в Якутии Чаяндинского месторождения. В 2022 году к системе подключилось Ковыктинское месторождение в Иркутской области.

Для 2024 года действует контрактный объем поставок по магистрали в 30 млрд куб. м. С декабря текущего года магистраль должна выйти на полную экспортную производительность - 38 млрд куб. м газа в год.

Газпром Виталий Маркелов Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Факельное горение на нефтетерминале в Феодосии прекратилось

Военная операция на Украине

Десять беспилотников сбили за ночь в четырех регионах России

Лауреатами премии "Ясная Поляна" стали Ким Чухе и Леонид Юзефович

Лауреатами премии "Ясная Поляна" стали Ким Чухе и Леонид Юзефович

Что произошло за день: четверг, 10 октября

Банк России в динамике финансовых потоков увидел замедление роста ВВП в III квартале

Суд не ввел обеспечительные меры по иску Бакальчука о передаче активов Wildberries в РВБ

Правительство снизило прогноз сбора зерна в России в 2024 году до 130 млн тонн

В РКН заверили, что блокировка в РФ сервиса Steam сейчас не планируется

В РКН заверили, что блокировка в РФ сервиса Steam сейчас не планируется

Роскомнадзор сообщил об отсутствии оснований для разблокировки Discord в РФ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });