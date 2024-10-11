Директор нижегородской швейной фабрики арестован за взятку чиновнику Минобороны

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Гендиректор "Княгининской швейной фабрики" Александр Свистунов арестован по подозрению в даче взятки в размере 4 млн рублей бывшему начальнику вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО "Княгининская швейная фабрика" Александра Свистунова. Он подозревается в даче взятки в особо крупном размере в рамках исполнения государственного контракта с Минобороны России (ч. 5 ст. 291 УК РФ)", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу в телеграм-канале СКР.

По версии следствия, в 2017 году Свистунов "передал бывшему начальнику вещевого управления Минобороны России Владимиру Демчику взятку в размере 4 млн рублей за привлечение предприятия Свистунова в качестве соисполнителя по государственным контрактам на поставку вещевого имущества для нужд вооруженных сил РФ на общую сумму более 574 млн рублей".

"По ходатайству следствия 235 гарнизонным военным судом в отношении Свистунова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Начальник вещевого управления Минобороны РФ Владимир Демчик был задержан и арестован по подозрению в получении взятки 4 млн рублей в 2017 году, сообщила ранее официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Установлено, что полковник запаса Демчик до апреля 2018 года занимал должность начальника вещевого управления Минобороны России. Весной 2017 года генеральный директор одной из коммерческих организаций, желая заручиться покровительством Демчика при решении вопросов о привлечении указанной коммерческой организации к исполнению государственных контрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд вооруженных сил Российской Федерации, передал последнему взятку в размере 4 млн рублей", - сказала Петренко.

По ее словам, 35-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство Главного военного следственного управления СК России о заключении под стражу Демчика, который в настоящее время является заместителем гендиректора ООО "Текстильная торговая компания" (группа компаний "Чайковский текстиль"), он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

"Изучив изъятые документы, следователи установили, что в 2017-2018 годах организация, которую представлял взяткодатель, была привлечена в качестве соисполнителя по государственным контрактам на поставку различного вещевого имущества для нужд вооруженных сил РФ. В указанный период с ней было заключено в общей сложности 26 договоров на общую сумму более 574 млн рублей", - сказала представитель СКР.

АО "Княгининская швейная фабрика" специализируется на изготовлении форменного обмундирования и иного вещевого имущества для всех силовых структур России и регионов. Основной вид продукции – форменные головные уборы. Свистунов возглавляет предприятие с августа 2016 года, кандидат технических наук.