Минобороны РФ сообщило об ударе дронами по ВСУ в Харьковской области

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Группировка "Запад" нанесла удар дронами по позициям армии Украины в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ в субботу.

Удар по технике и личному составу ВСУ был нанесен ночью, когда украинские подразделения проводили ротацию, сказано в сообщении министерства.

"После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевой технике и живой силе противника", - говорится в сообщении.

По словам российских военных, удары дронами были нанесены внезапно, уничтожение техники и личного состава ВСУ подтверждено средствами объективного контроля.