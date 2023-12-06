Росздравнадзор заверил, что дефицита препаратов от артрита на рынке нет

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В России продолжаются производство, поставки и ввод в гражданский оборот лекарственных препаратов, назначаемых при ревматоидном артрите, с международным непатентованным наименованиям (МНН) тофацитиниб; остатки препаратов составляют более 80 тыс. упаковок, сообщили в Росздравнадзоре.

"В настоящее время в России зарегистрированы препараты с МНН тофацитиниб трех торговых наименований российского и иностранного производства. В текущем году производство, поставки и ввод в гражданский оборот препаратов продолжаются", - говорится в сообщении пресс-службы Росздравнадзора.

По данным системы обязательной маркировки лекарств, остатки препаратов составляют более 80 тыс. упаковок, что превосходит среднегодовой объем поставок.

Отсутствие в конкретной аптеке препарата с конкретным торговым наименованием не является признаком дефицита, поскольку на рынке доступны аналоги в той же дозировке и с тем же действующим веществом, добавили в Росздравнадзоре.

Ранее в газете "Ведомости" сообщалось, что в аптеках страны возник дефицит назначаемого при ревматоидном артрите препарата "яквинус" (тофацитиниб) от американской компании Pfizer.