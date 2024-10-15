Поиск

Что произошло за день: вторник, 15 октября

"Главпродукт" под временным управлением Росимущества, Поздняков уходит из ОКР, от Shell в России требуют 1 млрд евро

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- РФ забрала во временное управление производителя консервов "Главпродукт". Собственником холдинга через ООО "Промсельхозинвест" является зарегистрированная в США компания Universal Beverage Company.

- Три человека пострадали в результате подрыва автомобиля на юго-западе Москвы. Одним из пострадавших является бизнесмен Виктор Мишачев. Приоритетной версией подрыва автомобиля предпринимателя является конфликт бизнес-интересов.

- Генпрокуратура РФ потребовала от Shell возместить более 1 млрд евро убытков. Ранее сообщалось, что иск подан о взыскании ущерба за неисполнение обязательств.

- КНДР взорвала со своей стороны участки дорог, соединяющих две Кореи. В Сеуле заявили, что это идет вразрез с межкорейским соглашением 2018 года, которое предусматривает объединение автомобильных и железных дорог Севера и Юга в одну транспортную систему.

- "Росатом" выбран для возведения малой АЭС в Узбекистане. Все работы по проекту осуществляются в полном соответствии с рекомендациями МАГАТЭ.

- Госдума приняла закон о "дачной амнистии" для домов на несколько семей. Также документ предлагает оформлять в собственность в упрощенном порядке хозпостройки на земельных участках

- Мировой госдолг превысит $100 трлн в 2024 году и продолжит расти, говорится в докладе Fiscal Monitor, опубликованном МВФ. Ожидается, что госдолг продолжит расти в таких странах, как США, Великобритания, Бразилия, Франция, Италия и ЮАР.

- Станислав Поздняков объявил о решении покинуть пост президента ОКР. До 7 ноября он, исполком и аппарат ОКР продолжат исполнять свои обязанности в полном объеме.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дума планирует перенести "правительственный час" по теме миграции на март

РКН по-прежнему не видит оснований для разблокировки Discord в РФ

СКР заявил о росте более чем вдвое числа особо тяжких преступлений подростков-мигрантов

Турбизнес призвали не принимать экскурсионные группы в Казани в дни саммита

Апелляция поддержала взыскание в пользу Абсолют банка с Euroclear $41 млн

РФ забрала во временное управление производителя консервов "Главпродукт"

РФ забрала во временное управление производителя консервов "Главпродукт"

Дума попросит Минтруд обосновать список профессий со льготами для мигрантов

Роскомнадзор сообщил об удалении сервисом Steam всех запрещенных в РФ материалов

Роскомнадзор сообщил об удалении сервисом Steam всех запрещенных в РФ материалов

Госдума приняла закон о "дачной амнистии" для домов на несколько семей

Госдума приняла закон о "дачной амнистии" для домов на несколько семей

Генпрокуратура РФ потребовала от Shell возместить более 1 млрд евро убытков

Генпрокуратура РФ потребовала от Shell возместить более 1 млрд евро убытков
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });