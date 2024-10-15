Что произошло за день: вторник, 15 октября

"Главпродукт" под временным управлением Росимущества, Поздняков уходит из ОКР, от Shell в России требуют 1 млрд евро

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- РФ забрала во временное управление производителя консервов "Главпродукт". Собственником холдинга через ООО "Промсельхозинвест" является зарегистрированная в США компания Universal Beverage Company.

- Три человека пострадали в результате подрыва автомобиля на юго-западе Москвы. Одним из пострадавших является бизнесмен Виктор Мишачев. Приоритетной версией подрыва автомобиля предпринимателя является конфликт бизнес-интересов.

- Генпрокуратура РФ потребовала от Shell возместить более 1 млрд евро убытков. Ранее сообщалось, что иск подан о взыскании ущерба за неисполнение обязательств.

- КНДР взорвала со своей стороны участки дорог, соединяющих две Кореи. В Сеуле заявили, что это идет вразрез с межкорейским соглашением 2018 года, которое предусматривает объединение автомобильных и железных дорог Севера и Юга в одну транспортную систему.

- "Росатом" выбран для возведения малой АЭС в Узбекистане. Все работы по проекту осуществляются в полном соответствии с рекомендациями МАГАТЭ.

- Госдума приняла закон о "дачной амнистии" для домов на несколько семей. Также документ предлагает оформлять в собственность в упрощенном порядке хозпостройки на земельных участках

- Мировой госдолг превысит $100 трлн в 2024 году и продолжит расти, говорится в докладе Fiscal Monitor, опубликованном МВФ. Ожидается, что госдолг продолжит расти в таких странах, как США, Великобритания, Бразилия, Франция, Италия и ЮАР.

- Станислав Поздняков объявил о решении покинуть пост президента ОКР. До 7 ноября он, исполком и аппарат ОКР продолжат исполнять свои обязанности в полном объеме.