Мировой госдолг превысит $100 трлн в 2024 году и продолжит расти

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Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Глобальный объем госдолга в 2024 году может превысить $100 трлн (93% мирового ВВП), говорится в докладе Fiscal Monitor, опубликованном Международным валютным фондом (МВФ) во вторник.

Как ожидается, он продолжит расти в среднесрочной перспективе и к 2030 году может подняться до 100% ВВП.

При этом в рамках самого неблагоприятного сценария мировой долг может оказаться почти на 20 процентных пунктов выше, чем предполагает базовый прогноз, и достичь 115% ВВП в 2026 году.

"Для стабилизации (или сокращения) долга с высокой вероятностью требуются гораздо более значительные фискальные корректировки, чем запланировано в настоящее время. Сейчас подходящее время для восстановления фискальных буферов, и отсрочка обходится дорого", - отмечается в сообщении.

МВФ полагает, что госдолг продолжит расти в таких странах, как США, Великобритания, Бразилия, Франция, Италия и ЮАР.

"Хотя, по прогнозам, долг стабилизируется или сократится примерно в двух третях стран, он останется значительно выше уровней, прогнозировавшихся до пандемии", - говорится в отчете. Причем на страны, в которых не ожидается стабилизации, приходится более половины мирового долга и около двух третей мирового ВВП.

Государственные расходы на решение проблем "зеленого перехода" в энергетике, старения населения и проблем безопасности, вероятно, усилят фискальное давление в ближайшие годы, полагают эксперты фонда.

"Правительствам пора навести порядок, - заявила заместитель директора по фискальным вопросам МВФ Эра Дабла-Норрис. - Для всех стран необходим стратегический поворот, чтобы снизить долговые риски".