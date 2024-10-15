Госдума приняла закон о "дачной амнистии" для домов на несколько семей

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла закон, предлагающий оформлять в собственность в упрощенном порядке хозяйственные постройки на земельных участках и дома, поделенные для проживания нескольких семей.

Авторами закона стала группа депутатов и сенаторов, среди которых Павел Крашенинников, Андрей Турчак, Андрей Клишас.

Закон условно разделен на блоки. В первом речь идет об упрощенной регистрации хозяйственных построек на дачных участках - бани, сараи, летние кухни, представляющие собой объекты капитального строительства.

Сейчас для этого требует выполнение кадастровых работ, подготовки декларации об объекте и так далее. Закон "вводит упрощенный порядок, чтобы граждане тратили меньше времени и финансов на регистрацию таких объектов", пояснил журналистам ранее один авторов проекта закона Крашенинников.

Согласно закону, сведения о таких объектах будут вноситься в ЕГРН на основании техпаспортов или оценочной документации.

При этом такое право не применяется к объектам недвижимости, которые в судебном или ином предусмотренном законом порядке признаны самовольными постройками, подлежащими сносу

При этом необходимо соблюдать следующие условия: до 1 января 2013 года постройки были учтены в техническом или государственном реестре домовладения, а также у человека должно быть право на соответствующий земельный участок.

В случае, если расположенные на таких земельных участках сараи, бани, погреба, летние кухни, колодцы и другие хозяйственные постройки представляют собой некапитальные строения, сооружения, они принадлежат на праве собственности гражданам, являющимся указанными правообладателями земельных участков, говорится в законе.

Во втором блоке закона речь идет об упрощении порядка регистрации домов, поделенных для проживания нескольких семей.

"В 1960-1970-х годах зачастую людям предоставляли дома под одной крышей и с общей стеной. У каждой части дома свой отдельный вход, своя организация пространства и свои хозяева. Сегодняшняя проблема заключается в том, что у таких домов единый земельный участок, общая стена и общие коммуникации, в связи с чем есть определенные проблемы в регистрации прав собственности. Предлагается распространить упрощенный механизм на двухсемейные дома блокированной застройки, возведенные до 14 мая 1998 года", - сказал Крашенинников журналистам.

По его словам, с 2006 года "дачной амнистией" воспользовались более 15 млн заявителей, однако есть вопросы, требующие более детальной и глубокой проработки и принятый закон стал продолжением разработки документов в развитие "дачной амнистии".