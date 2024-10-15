Поиск

Госдума приняла закон о "дачной амнистии" для домов на несколько семей

Госдума приняла закон о "дачной амнистии" для домов на несколько семей
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла закон, предлагающий оформлять в собственность в упрощенном порядке хозяйственные постройки на земельных участках и дома, поделенные для проживания нескольких семей.

Авторами закона стала группа депутатов и сенаторов, среди которых Павел Крашенинников, Андрей Турчак, Андрей Клишас.

Закон условно разделен на блоки. В первом речь идет об упрощенной регистрации хозяйственных построек на дачных участках - бани, сараи, летние кухни, представляющие собой объекты капитального строительства.

Сейчас для этого требует выполнение кадастровых работ, подготовки декларации об объекте и так далее. Закон "вводит упрощенный порядок, чтобы граждане тратили меньше времени и финансов на регистрацию таких объектов", пояснил журналистам ранее один авторов проекта закона Крашенинников.

В РоссииВ Думу внесен проект закона о "дачной амнистии" для домов на несколько семейВ Думу внесен проект закона о "дачной амнистии" для домов на несколько семейЧитать подробнее

Согласно закону, сведения о таких объектах будут вноситься в ЕГРН на основании техпаспортов или оценочной документации.

При этом такое право не применяется к объектам недвижимости, которые в судебном или ином предусмотренном законом порядке признаны самовольными постройками, подлежащими сносу

При этом необходимо соблюдать следующие условия: до 1 января 2013 года постройки были учтены в техническом или государственном реестре домовладения, а также у человека должно быть право на соответствующий земельный участок.

В случае, если расположенные на таких земельных участках сараи, бани, погреба, летние кухни, колодцы и другие хозяйственные постройки представляют собой некапитальные строения, сооружения, они принадлежат на праве собственности гражданам, являющимся указанными правообладателями земельных участков, говорится в законе.

Во втором блоке закона речь идет об упрощении порядка регистрации домов, поделенных для проживания нескольких семей.

"В 1960-1970-х годах зачастую людям предоставляли дома под одной крышей и с общей стеной. У каждой части дома свой отдельный вход, своя организация пространства и свои хозяева. Сегодняшняя проблема заключается в том, что у таких домов единый земельный участок, общая стена и общие коммуникации, в связи с чем есть определенные проблемы в регистрации прав собственности. Предлагается распространить упрощенный механизм на двухсемейные дома блокированной застройки, возведенные до 14 мая 1998 года", - сказал Крашенинников журналистам.

По его словам, с 2006 года "дачной амнистией" воспользовались более 15 млн заявителей, однако есть вопросы, требующие более детальной и глубокой проработки и принятый закон стал продолжением разработки документов в развитие "дачной амнистии".

Павел Крашенинников Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ забрала во временное управление производителя консервов "Главпродукт"

РФ забрала во временное управление производителя консервов "Главпродукт"

Дума попросит Минтруд обосновать список профессий со льготами для мигрантов

Роскомнадзор сообщил об удалении сервисом Steam всех запрещенных в РФ материалов

Роскомнадзор сообщил об удалении сервисом Steam всех запрещенных в РФ материалов

Генпрокуратура РФ потребовала от Shell возместить более 1 млрд евро убытков

Генпрокуратура РФ потребовала от Shell возместить более 1 млрд евро убытков

Россиянин получил 10 лет заключения за попытку воевать на стороне Украины

Суд РФ заочно приговорил к 14 годам колонии француза, воевавшего в рядах ВСУ

Песков заявил, что договор РФ-КНДР предполагает углубленное сотрудничество во всех сферах

Проект закона о запрете пропаганды чайлдфри рекомендован к принятию в I чтении

Проект закона о запрете пропаганды чайлдфри рекомендован к принятию в I чтении

Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры РФ к ряду структур Shell 11 декабря

Минобороны предложило расширить список лиц, относящихся к ветеранам боевых действий

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });