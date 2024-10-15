"Росатом" выбран для возведения малой АЭС в Узбекистане

Проект находится в активной стадии реализации, заявили в "Росатоме"

Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Ташкент выбрал российскую корпорацию "Росатом" для партнерства в строительстве атомной станции малой мощности (АСММ) в Узбекистане, заявил директор Агентства по атомной энергетике республики (Узатом) Азим Ахмедходжаев на международной научно-практической конференции "Вызовы и перспективы развития атомной энергетики в Узбекистане".

"При выборе партнеров для возведения АСММ узбекской стороной был сделан глубокий анализ ведущих технологий в этом направлении. Выбор сделан в пользу "Росатома", обладающего ведущими технологиями в этой области и имеющего наибольший опыт, испытанный временем", - сказал Ахмедходжаев.

По его словам, все работы по этому проекту осуществляются в сотрудничестве с "Росатомом" и в полном соответствии с рекомендациями МАГАТЭ.

Как отмечает глава Узатома, при возведении малого модульного реактора будут созданы в значительном количестве новые рабочие места; локализация будет способствовать развитию промышленности республики, улучшению инфраструктуры в зоне возведения объекта.

Проект строительства атомной станции малой мощности в Узбекистане находится в стадии реализации, сообщил на этой же конференции первый заместитель гендиректора госкорпорации "Росатом" Андрей Петров.

"Контракт уже подписан, мы находимся в активной фазе его реализации. Активно ведутся предпроектные и начало проектных работ, и фактически мы на старте начала работ уже на площадке", - сказал он.

В мае АО "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") и ГУП "Дирекция по строительству АЭС" при Агентстве по атомной энергии при кабинете министров Узбекистана подписали контракт на сооружение атомной электростанции малой мощности (АСММ). Проект предусматривает строительство в Джизакской области АСММ по российскому проекту мощностью 330 МВТ (шесть реакторов мощностью 55 МВт каждый). Росатом выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к строительству также будут привлечены местные компании. Ввод станций в действие планируется поэтапно с 2029 по 2033 годы.