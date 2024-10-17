Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Максимильяновка в ДНР

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ сообщили, что в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск под контроль российских войск перешло село Максимильяновка в Донецкой народной республике.

Министерство сообщило в четверг о продвижении группировки войск "Центр" вглубь обороны ВСУ, отражении десяти контратак.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 32-й, 33-й, 151-й механизированных, 142-й, 152-й пехотных, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны и 2-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Николаевка, Димитров, Красноармейск, Селидово, Цукурино и Берестки Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По информации министерства, группировка отразила десять контратак штурмовых групп 23-й, 53-й, 100-й, 157-й механизированных, 5-й штурмовой, 68-й егерской бригад, 78-го десантно-штурмового полка и 425-го штурмового батальона ВСУ.

На этом участке фронта армия Украины потеряла до 530 военнослужащих, четыре пикапа, четыре гаубицы, сообщили военные.

Российские военные в течение суток нанесли поражение энергетической инфраструктуре Украины, обеспечивающей работу предприятий военно-промышленного комплекса, заявили в министерстве.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе", - говорится в сообщении.

По словам военных, российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять реактивных снарядов HIMARS и 43 беспилотника самолетного типа.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33747 беспилотных летательных аппаратов, 582 зенитных ракетных комплекса, 18634 танка и других боевых бронированных машин, 1472 боевые машины реактивных систем залпового огня, 16304 орудия полевой артиллерии и миномета, 27313 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны РФ.

Новость дополняется