Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Органам прокуратуры в РФ поручили пресекать "откаты" в сфере госзакупок

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Борьба с так называемыми откатами в сфере госзакупок является одним из приоритетных направлений деятельности Генпрокуратуры РФ, заявила замначальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Светлана Паршина.

"С учетом задач, определенных руководством страны, формируются приоритеты в надзорной деятельности в сфере борьбы с коррупцией. В связи с этим органам прокуратуры поручены принимать меры по предупреждению и пресечению "откатов", выявлению и устранению иных коррупционных проявлений в сфере закупок", - сказала Паршина на совещании в Совете Федерации по соответствующей теме в понедельник.

Она сообщила, что за минувшие полтора года прокуроры выявили свыше девяти тысяч нарушений законодательства по противодействию коррупции в закупочной деятельности.

По данным Генпрокуратуры, в суды для возмещения нанесенного в результате коррупции материального ущерба направлено почти 200 исковых заявлений на общую сумму более двух миллиардов рублей.

"К административной ответственности привлечены свыше 100 виновных лиц, по направленным в следственные органы прокурорским материалам возбуждено 368 уголовных дел", - отметила Паршина.

Она уточнила, что одним из негативных последствий системы "откатов" в сфере госзакупок является завышение стоимости госконтрактов.

Кроме того, как считают в Генпрокуратуре, коррупционным проявлениям способствуют принимаемые на местах нормативно-правовые акты, которые содержат коррупциогенные факторы, в том числе возможность для участия в госзакупках единственного претендента.

Валентина Паршина Совет Федерации Генпрокуратура РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Суд в Москве арестовал бойца ММА Якубова по делу об оправдании терроризма

Суд в Москве приговорил к восьми годам экс-премьера Северной Осетии Такоева

Суд в Москве приговорил к восьми годам экс-премьера Северной Осетии Такоева

Кремль заявил, что американоцентричного миропорядка больше не будет

Кремль заявил, что американоцентричного миропорядка больше не будет

Суд в Казани арестовал журналистку Курмашеву

Выборы президента РФ предложено откладывать в регионах с военным положением

В правительстве изучают три варианта прогноза перевозок по Севморпути

Прямое ж/д сообщение запускается между Нижним Новгородом и Минском в декабре

Прямое ж/д сообщение запускается между Нижним Новгородом и Минском в декабре

Что произошло за день: воскресенье, 22 октября

Сальдо заявил, что летевшие в Крым ракеты ВСУ сбиты над Херсонской областью

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });