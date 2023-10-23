Органам прокуратуры в РФ поручили пресекать "откаты" в сфере госзакупок

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Борьба с так называемыми откатами в сфере госзакупок является одним из приоритетных направлений деятельности Генпрокуратуры РФ, заявила замначальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Светлана Паршина.

"С учетом задач, определенных руководством страны, формируются приоритеты в надзорной деятельности в сфере борьбы с коррупцией. В связи с этим органам прокуратуры поручены принимать меры по предупреждению и пресечению "откатов", выявлению и устранению иных коррупционных проявлений в сфере закупок", - сказала Паршина на совещании в Совете Федерации по соответствующей теме в понедельник.

Она сообщила, что за минувшие полтора года прокуроры выявили свыше девяти тысяч нарушений законодательства по противодействию коррупции в закупочной деятельности.

По данным Генпрокуратуры, в суды для возмещения нанесенного в результате коррупции материального ущерба направлено почти 200 исковых заявлений на общую сумму более двух миллиардов рублей.

"К административной ответственности привлечены свыше 100 виновных лиц, по направленным в следственные органы прокурорским материалам возбуждено 368 уголовных дел", - отметила Паршина.

Она уточнила, что одним из негативных последствий системы "откатов" в сфере госзакупок является завышение стоимости госконтрактов.

Кроме того, как считают в Генпрокуратуре, коррупционным проявлениям способствуют принимаемые на местах нормативно-правовые акты, которые содержат коррупциогенные факторы, в том числе возможность для участия в госзакупках единственного претендента.