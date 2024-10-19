Число жертв при взрыве газа в доме в Тамбовской области увеличилось до трех

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при взрыве в жилом доме в Кирсанове Тамбовской области, сообщает МЧС РФ в субботу.

"В ходе разбора конструкций обнаружено тело еще одного погибшего. Всего пострадали 5 человек, из них 3 погибли", - говорится в сообщении.

Специалисты МЧС продолжают работы по ликвидации последствий обрушения в жилом доме в Тамбовской области.

Ранее глава региона Максим Егоров сообщил о двух погибших и восьми пострадавших при взрыве бытового газа в многоэтажном доме в Кирсанове. Пятеро из пострадавших от госпитализации отказались.

По факту взрыва газа возбуждено уголовное дело.

"Утром 19 октября 2024 года в одной из квартир многоквартирного жилого дома по улице Коммунистической, 29а города Кирсанова произошел хлопок бытового газа с последующим возгоранием и частичным обрушением верхних этажей. По предварительным сведениям, три человека погибли и еще несколько жильцов госпитализированы в медицинское учреждение", - сообщает СУ СКР по региону.

Уголовное дело по данному факту возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел в жилом многоэтажном доме Кирсанова около 5:00 субботы.