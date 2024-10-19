Пожар потушен после взрыва газа в многоэтажке в Тамбовской области

Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение, возникшее после взрыва в жилой многоэтажке в Кирсанове Тамбовской области, сообщает МЧС РФ.

Огонь потушен на площади 150 кв. метров. Повреждены 4-й и 5-й этажи жилого дома.

Подготовлен пункт временного размещения на 60 человек.

Региональные следственны комитет и прокуратура проводят проверку.

Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошли в жилом многоэтажном доме Кирсанова около 5:00 субботы. По предварительным данным, два человека погибли и восемь пострадали.