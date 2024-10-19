В тамбовском Кирсанове введут ЧС после взрыва газа в жилой многоэтажке

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Глава Тамбовской области Максим Егоров поручил ввести режим чрезвычайной ситуации в городе Кирсанов, где произошел взрыв бытового газа в жилом многоэтажном доме.

"Поручил ввести в городе режим ЧС, чтобы оказать людям необходимую помощь", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

В настоящее время сотрудники МЧС ведут разбор завалов.

"Здание достаточно старое, ремонт здесь не проводился. Поэтому из Москвы заказали спецтехнику "Струна", которая позволит провести диагностику дома и определить, возможно ли его восстановление. На время, пока строение не будет полностью обследовано, мы ограничили жителям доступ в квартиры", - сообщил Егоров.

Он отметил, что пострадавший дом будет в круглосуточном оцеплении полиции для сохранения имущества жильцов.

"На данный момент все жители дома размещены в ПВР, обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости. Им будет оказана психологическая помощь", - уточнил Егоров.

Со своей стороны, МЧС сообщило о наращивании сил и средств на месте взрыва в Кирсанове для ликвидации последствий обрушения в доме. "Прибыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Тамбовской области. Разбор завалов продолжается. Жильцы дома покинули опасную зону", - говорится в его сообщении.

Специалисты с помощью тяжелой техники демонтируют неустойчивые конструкции, для обследования с воздуха применяется беспилотники. Всего на месте работают 150 сотрудников и 35 единиц техники, сообщает МЧС.

Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел в жилом многоэтажном доме Кирсанова около 5:00 субботы. По предварительным данным, три человека погибли и пятеро пострадали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).