Поиск

В тамбовском Кирсанове введут ЧС после взрыва газа в жилой многоэтажке

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Глава Тамбовской области Максим Егоров поручил ввести режим чрезвычайной ситуации в городе Кирсанов, где произошел взрыв бытового газа в жилом многоэтажном доме.

"Поручил ввести в городе режим ЧС, чтобы оказать людям необходимую помощь", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

В настоящее время сотрудники МЧС ведут разбор завалов.

"Здание достаточно старое, ремонт здесь не проводился. Поэтому из Москвы заказали спецтехнику "Струна", которая позволит провести диагностику дома и определить, возможно ли его восстановление. На время, пока строение не будет полностью обследовано, мы ограничили жителям доступ в квартиры", - сообщил Егоров.

В РоссииПожар потушен после взрыва газа в многоэтажке в Тамбовской областиПожар потушен после взрыва газа в многоэтажке в Тамбовской областиЧитать подробнее

Он отметил, что пострадавший дом будет в круглосуточном оцеплении полиции для сохранения имущества жильцов.

"На данный момент все жители дома размещены в ПВР, обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости. Им будет оказана психологическая помощь", - уточнил Егоров.

Со своей стороны, МЧС сообщило о наращивании сил и средств на месте взрыва в Кирсанове для ликвидации последствий обрушения в доме. "Прибыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Тамбовской области. Разбор завалов продолжается. Жильцы дома покинули опасную зону", - говорится в его сообщении.

Специалисты с помощью тяжелой техники демонтируют неустойчивые конструкции, для обследования с воздуха применяется беспилотники. Всего на месте работают 150 сотрудников и 35 единиц техники, сообщает МЧС.

Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел в жилом многоэтажном доме Кирсанова около 5:00 субботы. По предварительным данным, три человека погибли и пятеро пострадали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Кирсанов Тамбовская область Максим Егоров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Троих погибших моряков с перевернувшегося судна нашли на Сахалине

Число пострадавших при взрыве газа в доме в Кирсанове выросло до девяти

Военная операция на Украине

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Зоряное в ДНР

Орешкин назначен спецпредставителем Путина по вопросам финансово-экономического сотрудничества со странами БРИКС

Число жертв при взрыве газа в доме в Тамбовской области увеличилось до трех

Потушен пожар после взрыва газа в многоэтажке в Тамбовской области

Потушен пожар после взрыва газа в многоэтажке в Тамбовской области

Газ взорвался в многоквартирном доме в Тамбовской области, погибли два человека

Семь беспилотников ВСУ уничтожено над Брянской областью за ночь

Певица-иноагент Монеточка объявлена в розыск в России

Певица-иноагент Монеточка объявлена в розыск в России

Россия и Украина обменялись пленными в формате 95 на 95

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });