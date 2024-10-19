При разборе завалов в Кирсанове обнаружено тело четвертого погибшего

Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате взрыва газа и последовавшего за ним пожара в многоквартирном доме в Кирсанове Тамбовской области выросло до четырех. Спасатели обнаружили тело четвертой жертвы при разборе завалов, сообщает МЧС РФ.

Бытовой газ взорвался в жилом многоэтажном доме Кирсанова около 5:00 субботы. После этого начался пожар.

По последним данным, пострадали девять человек.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В городе введен режим ЧС.