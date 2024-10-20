Что произошло за день: воскресенье, 20 октября

Газ для Сербии, нефть для Китая и утечка разведданных США

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин поблагодарил лидера ОАЭ за помощь его страны в организации обменов пленными с Киевом. Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Москву на официальные переговоры с российским президентом.

- Александр Вучич поблагодарил Владимира Путина за готовность РФ поставить Сербии газ зимой. Он обещал не менять позицию Белграда по западным санкциям против РФ и не присоединяться к ним. Пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе первого за 2,5 года телефонного разговоре также обсуждалась ситуация вокруг Украины.

- Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Тамбовской области выросло до пяти. Спасательные работы в Кирсанове завершены.

- Китай в сентябре с падением цен на нефть активизировал ее закупки у Саудовской Аравии, снизив импорт из РФ и Малайзии.

- США расследуют утечку разведданных с оценкой подготовки Израиля к атаке на Иран. Власти проверяют, каким образом совершенно секретные данные спецслужб появились в телеграм-канале, который базируется в Тегеране.