Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Тамбовской области выросло до пяти

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при взрыве бытового газа в жилом многоэтажном доме в Кирсанове Тамбовской области, сообщает МЧС РФ. Таким образом число жертв ЧП выросло до пяти.

Ранее сообщалось о четырех погибших при взрыве газа в жилом доме.

Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел накануне рано утром в жилом многоэтажном доме Кирсанова. По последним данным, пострадали девять человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В городе введен режим ЧС.