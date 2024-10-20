Китай в сентябре с падением цен на нефть активизировал ее закупки у Саудовской Аравии

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Китай в сентябре снова изменил структуру нефтяного импорта на фоне падения мировых цен, увеличив долю поставок сырья из Саудовской Аравии, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Если в августе при средней цене Brent примерно в $80/барр. Пекин отдал предпочтение поставкам из РФ и Малайзии, на которые распространяются дисконты, то в сентябре с падением стоимости эталонного сорта до $74/барр. импорт был распределен более равномерно между крупнейшими поставщиками нефти.

Согласно расчетам "Интерфакса", Россия в сентябре снизила поставки нефти в Китай к августу на 4,5%, с 2,21 млн б/с до 2,11 млн б/с. Это соответствует 8,66 млн тонн за месяц. Расходы Пекина на российскую нефть в прошлом месяце составили $4,65 млрд.

Саудовская Аравия после существенного снижения экспорта нефти в КНР в августе сумела нарастить поставки в страну в прошлом месяце почти на 45%, с 1,25 млн б/с до 1,81 млн б/с. В абсолютном выражении это соответствует 7,43 млн тонн при расходах за них в $4,38 млрд.

Импорт из Малайзии, которую неофициально считают промежуточным пунктом по доставке в страну нефти из Ирана и Венесуэлы, снизился в сентябре на 15,9%, с 1,77 млн до 1,49 млн б/с. Это соответствует 6,11 млн тонн, за которые было заплачено $3,18 млрд.

Ирак в сентябре снизил экспорт нефти в Китай на 16%, с 1,56 млн б/с до 1,31 млн б/с, что соответствует 5,37 млн тонн за месяц. Расходы Пекина за сырье составили почти $3 млрд.

По итогам трех прошедших кварталов Россия остается лидирующим экспортером нефти в Китай, поставив в страну 80,6 млн тонн, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Саудовская Аравия в январе-сентябре снизила экспорт нефти в Китай на 10,8%, до 59,5 млн тонн. Малайзия увеличила поставки на 22,1%, до 49,3 млн тонн, Ирак - на 6,1%, до 48,1 млн тонн.

Как сообщалось, среднесуточный объем импорта нефти Китаем в сентябре снизился к августу на 4,2%, с 11,56 млн б/с до 11,07 млн б/с; в абсолютном выражении - на 7,4%, с 49,1 млн тонн до 45,5 млн тонн.

Всего за девять месяцев Китай импортировал 412,39 млн тонн нефти, что на 2,8% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.