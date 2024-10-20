Спасательные работы завершены на месте взрыва газа в жилом доме в Кирсанове

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Спасатели завершили работы на месте обрушения части жилого дома после взрыва бытового газа с последующим пожаром в Кирсанове Тамбовской области, сообщило в воскресенье МЧС РФ.

"В Кирсанове завершены аварийно-спасательные работы. Сотрудники МЧС России спасли пятерых человек. Пострадали 16 человек, к сожалению, пятеро из них погибли. После осмотра врачами девять человек отправлены на амбулаторное лечение, двое - госпитализированы", - говорится в сообщении.

Специалисты разобрали 300 кубометров разрушенных конструкций.

На месте работали более 150 человек и 35 единиц техники, в том числе беспилотники, инженерная и тяжелая техника.

Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел накануне рано утром в жилом многоэтажном доме Кирсанова. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).