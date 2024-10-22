Первый участок ж/д пути с применением полимеров уложили на Транссибе

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Участок железнодорожного пути длиной 2,8 км с применением полимеров построили в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги (филиал ОАО "РЖД").

Инновационный путь построили на перегоне Заозерная - Камала Транссибирской магистрали.

В сообщении отмечается, что на поверхности земляного полотна создали специальный подбалластный защитный слой. Его сформировали методом смешивания увлажненных песчано-щебеночной смеси, цемента и полимеров с помощью специальной дорожной машины.

При укладке использовали модернизированные рельсовые скрепления и шпалы повышенной износостойкости.

Технология прошла эксплуатационные испытания на экспериментальном кольце Научно-исследовательского института железнодорожного транспорта в Щербинке.

В течение года планируется в реальных условиях движения поездов оценивать параметры эффективности инноваций. По прогнозам, новая технология позволит почти вдвое увеличить ресурс пути – до 2,5 млрд тонн брутто.