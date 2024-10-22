Два "стратега" Ту-95МС провели патрулирование нейтральных вод Японского моря

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС провели плановое патрулирование над нейтральными водами Японского моря, сообщило министерство обороны РФ во вторник.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полета составила около 10 часов", - сказали в ведомстве.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили в министерстве.

Отмечается, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ ВКС РФ.

"Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей", - сообщили военные.

Минобороны РФ также опубликовало кадры полета Ту-95МС и их возвращение на аэродром.

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС, а также Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ.

Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.