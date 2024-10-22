СКР сообщил о росте возмещенного ущерба от преступлений в этом году

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Размер возмещенного на стадии следствия ущерба от преступлений в РФ за прошедший период 2024 года превысил 100 млрд рублей, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"В 2024 году вырос удельный вес погашенного ущерба на стадии следствия в сравнении с прошлым годом, размер возмещения составил 106 миллиардов рублей. Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью 86 миллиардов рублей, что также больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении, размещенном во вторник в телеграм-канале СКР.

Такие данные, отметили в ведомстве, были приведены на совещании по итогам работы следственных органов за девять месяцев этого года, которое провел глава ведомства Александр Бастрыкин

"За истекший период следственными органами СК России расследовано 118,5 тысяч преступлений, из них 65 тысяч тяжких и особо тяжких деяний, что на 7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - заявили в СКР.

Там добавили, что раскрыто 1376 коррупционных посягательств, совершенных организованными группами и преступными сообществами.