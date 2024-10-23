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Чемезов высказался за ограничение новых специнвестконтрактов в автопроме

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Заключение новых специальных инвестиционных контрактов (СПИК) в сегментах автопрома, уже занятых российскими производителями, нерационально, а вектор господдержки и далее должен быть направлен в сторону высоколокализованных игроков, считает глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Он заявил об этом в Совете Федерации.

"Для дальнейшего развития национального автопрома и смежных отраслей мне видится важным, во-первых, чтобы госрегулирование отрасли базировалось на фундаментальном принципе увязки мер господдержки с уровнем фактической локализации продукции. Чем больше локализован продукт, тем шире должен быть доступ такого автомобиля к различным программам стимулирования: госзакупкам, льготному кредитованию, льготному лизингу, блоку промышленных субсидий и другим", - сказал он.

По его словам, "господдержка автозаводов под некие обязательства "локализации в будущем" привела только к неэффективному расходованию бюджетных средств".

"Подход здесь может быть только один: утром - локализованные "стулья", вечером - бюджетные деньги", - резюмировал глава "Ростеха".

"Во-вторых , если в каком-либо сегменте уже есть массовое предложение локализованных автомобилей, то заключать новые СПИКи и стимулировать создание новых производств в этом же сегменте просто нерационально. Это только фрагментирует рынок и не стимулирует инвестиции в локализацию", - сказал Чемезов.

Отвечая на вопрос одного из сенаторов, глава "Ростеха" также поддержал идею публичной отчетности автопроизводителей о реальном уровне исполнения заключенных ими СПИКов, в рамках которых они получают господдержку в обмен на взятые на себя обязательства.

"Это нужно делать, потому что такое кулуарное какое-то рассмотрение, наверное, пользы не дает. Возникает куча вопросов - выполнен ли тот или иной СПИК или не выполнен, в каком процентном соотношении. А за это же люди получают деньги. И, как правило, большинство компаний, которые участвуют в этом процессе, наверное, не совсем заинтересованы в том, чтобы все это было раскрыто и показано общественности. Но для дела это важно. Я считаю, что это нужно делать обязательно", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос о целесообразности публичной отчетности по СПИКам в автопроме.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании поручила комитету по экономической политике подготовить конкретные предложения по этому вопросу.

Ростех Сергей Чемезов Совет Федерации
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