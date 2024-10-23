Парламент Петербурга предложил увеличить в РФ штрафы за плохое воспитание детей

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Петербурга на очередном заседании в среду приняло за основу федеральную инициативу об увеличении штрафов за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

В ходе заседания депутат Всеволод Беликов сообщил, что сумма штрафов от 100 до 500 рублей за неисполнение родительских обязанностей не отвечает современной экономике, поэтому целесообразно поднять санкции до 1,5 тыс. и 3 тысяч рублей. Также, по его мнению, стоит отменить меру предупреждения родителей, заменив ее на штраф.

По словам Беликова, в Петербурге зарегистрировано более 7 тысяч штрафов за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Депутаты Законодательного собрания после доработок планируют обратиться к Государственной думе с инициативой о повышении суммы штрафов.