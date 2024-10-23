Встреча Путина и Мадуро началась в Казани

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проводит в среду в Казани встречу с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.

Президенты России и Венесуэлы в последний раз встречались в сентябре 2019 года в Москве, впоследствии неоднократно анонсировалась подготовка нового визита Мадуро в РФ, но из-за несовпадения графиков двух политических лидеров приезд Мадуро в РФ несколько раз отодвигался.

О возможности встречи Путина и Мадуро "на полях" саммита БРИКС стало известно только накануне.

Президент Венесуэлы прилетел в столицу Татарстана во вторник поздно вечером вместе с супругой. А до этого в Казань прибыла вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

Как сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, у Путина и Мадуро накопился большой пласт вопросов для обсуждения, как в сфере двусторонних отношений, так и по международной проблематике. "Двусторонние вопросы и сотрудничество в рамках БРИКС. Там миллион вопросов", - сказал Ушаков, говоря о повестке предстоящих переговоров.

С российской стороны в переговорах участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак, вице-премьер Алексей Оверчук, помощник президента РФ Ушаков, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, глава "Росатома" Алексей Лихачев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава "Роснефти" Игорь Сечин.