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Встреча Путина и Мадуро началась в Казани

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проводит в среду в Казани встречу с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.

Президенты России и Венесуэлы в последний раз встречались в сентябре 2019 года в Москве, впоследствии неоднократно анонсировалась подготовка нового визита Мадуро в РФ, но из-за несовпадения графиков двух политических лидеров приезд Мадуро в РФ несколько раз отодвигался.

О возможности встречи Путина и Мадуро "на полях" саммита БРИКС стало известно только накануне.

Президент Венесуэлы прилетел в столицу Татарстана во вторник поздно вечером вместе с супругой. А до этого в Казань прибыла вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

Как сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, у Путина и Мадуро накопился большой пласт вопросов для обсуждения, как в сфере двусторонних отношений, так и по международной проблематике. "Двусторонние вопросы и сотрудничество в рамках БРИКС. Там миллион вопросов", - сказал Ушаков, говоря о повестке предстоящих переговоров.

С российской стороны в переговорах участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак, вице-премьер Алексей Оверчук, помощник президента РФ Ушаков, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, глава "Росатома" Алексей Лихачев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава "Роснефти" Игорь Сечин.

БРИКС Владимир Путин Николас Мадуро Венесуэла
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