Что произошло за день: среда, 23 октября

Теракт в Анкаре, повышение МРОТ и планы Лукашенко баллотироваться вновь

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Террористическая атака была совершена на объект турецкой аэрокосмической компании TUSAS в Анкаре. Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что погибли четыре человека, 14 были ранены.

- Закон о повышении МРОТ в 2025 году на 3 тыс. руб. одобрен сенаторами. С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда должен составить 22 440 рублей в месяц.

- Путин допустил трансформацию зерновой биржи БРИКС в полноценную товарную биржу. По его словам, "создание зерновой биржи будет способствовать формированию справедливых и предсказуемых ценовых индикаторов на продукты и сырье".

- Пентагон не видит смысла отменять запрет на применение Киевом ракет США для ударов вглубь РФ. Министр обороны США считает, что у Киева и без этого есть возможность наносить удары на большом расстоянии.

- Александр Лукашенко будет участвовать в очередных президентских выборах. Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года.

- Андрей Белоусов заявил, что в ответ на агрессию против Белоруссии возможно применение ядерного оружия. В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что РФ не применит размещенное в Белоруссии ядерное оружие без согласия властей республики.

- Государство не будет стимулировать ипотеку на фоне высокой инфляции, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, как только инфляция пойдет на спад, будут предложены дополнительные меры поддержки ипотеки.

- Оба аукциона Минфина по размещению нового госдолга признаны несостоявшимися. Это произошло впервые с 15 мая.