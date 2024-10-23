Белоусов заявил, что в ответ на агрессию против Белоруссии возможно применение ядерного оружия

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Государственная политика РФ в области ядерного сдерживания, адаптированная к новым военно-политическим реалиям, предусматривает возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии как участника Союзного государства, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Изменения военно-политической обстановки обусловили необходимость уточнения Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. И адаптации её к новым реалиям. В том числе предусмотрена возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии как участника Союзного государства", - сказал Белоусов в среду на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии, которая проходит в Минске.

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