Поиск

Путин заявил, что Украину используют для создания критических угроз для РФ

Путин заявил, что Украину используют для создания критических угроз для РФ
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Украину используют для создания критических угроз безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Украину используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируя при этом наши жизненные интересы, справедливые озабоченности ущемлением прав русскоязычных людей, а сейчас и вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение", - сказал Путин на расширенном заседании саммита БРИКС.

"Прямо скажу, что это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю России, не принимает во внимание ковавшиеся веками единство, силу духа и сплоченность ее народа", - заявил президент России.

Владимир Путин БРИКС Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Источник сообщил о задержании экс-замминистра энергетики Яновского

МЭШ не подвергалась взломам хакеров, исправляющих оценки школьников на пятерки

МЭШ не подвергалась взломам хакеров, исправляющих оценки школьников на пятерки

В РСТ рассказали, как избежать проблем со старыми долларовыми купюрами на отдыхе

В РСТ рассказали, как избежать проблем со старыми долларовыми купюрами на отдыхе

Дума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР

Автоматика отключила часть плавучей атомной электростанции на Чукотке

В Севастополе система ПВО сбила ракету над Черным морем

Что произошло за день: среда, 23 октября

РКН не исключил блокировки звонков с иностранных мессенджеров

РКН не исключил блокировки звонков с иностранных мессенджеров

Роскомнадзор зафиксировал падение трафика YouTube в РФ

Суд отменил заочный арест адвоката Павлова по делу об уклонении от обязанностей иноагента

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });