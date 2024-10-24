Путин заявил, что Украину используют для создания критических угроз для РФ

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Украину используют для создания критических угроз безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Украину используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируя при этом наши жизненные интересы, справедливые озабоченности ущемлением прав русскоязычных людей, а сейчас и вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение", - сказал Путин на расширенном заседании саммита БРИКС.

"Прямо скажу, что это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю России, не принимает во внимание ковавшиеся веками единство, силу духа и сплоченность ее народа", - заявил президент России.