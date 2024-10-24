Путин заявил, что ситуация на Ближнем Востоке ставит регион на грань полномасштабной войны

По его мнению, без восстановления исторической справедливости к палестинцам остановить конфликт не удастся

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Резко обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке ставит регион на грань полномасштабной войны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Начавшиеся год назад боевые действия в Газе сейчас распространились и на Ливан, оказались затронутыми и другие страны региона, резко вырос градус конфронтации между Израилем и Ираном. Все это напоминает цепную реакцию и ставит весь Ближний Восток на грань полномасштабной войны", - сказал глава государства в четверг на пленарном заседании саммита БРИКС.

"Исправление исторической несправедливости по отношению к палестинскому народу может дать гарантию мира на Ближнем Востоке. До тех пор, пока этот вопрос не решен, порочный круг насилия разорвать не удастся. Люди так и будут жить в атмосфере перманентного кризиса с неизбежными рецидивами масштабного насилия", - сказал Путин.

По его словам, "ключевым требованием для восстановления мира и стабильности на палестинских территориях является формула двух государств, одобренная резолюциями Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН".

Президент РФ отметил, что ситуация на Ближнем Востоке всегда находилась в центре внимания Москвы, несмотря на многочисленные внутренние проблемы в РФ.

"У России, конечно, есть очень много вопросов, очень важных, острых, которые мы должны решать для себя, и мы делаем это и будем делать. Но в то же время мы всегда стремились внести свой весомый вклад в стабилизацию на Ближнем Востоке", - сказал Путин.

Именно поэтому, подчеркнул он, Россия "с самого начала эскалации вместе с членами БРИКС и другими партнерами активно включилась в усилия по урегулированию".

Глава государства напомнил, что в ноябре прошлого года был созван экстренный видеосаммит БРИКС.

Как отметил Путин, "неотложной задачей, безусловно, является запуск комплексного политического процесса для решения ближневосточной проблемы".