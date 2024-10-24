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Эксперт заявил, что иностранцев не пугает невозможность платить в России картой

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Иностранные туристы не спешат отказываться от поездок в Россию из-за сложностей с оплатой картами, сообщил руководитель по продукту туроператора из ОАЭ Далип Ганди во время инфотура для представителей туроператоров Ближнего Востока по Петербургу.

"Невозможность заплатить картой не особенно останавливает иностранных туристов. В целом туристы спокойно приезжают с наличными, меняют здесь", - сказал он.

Как отметил соруководитель комиссии РСТ по въездному туризму, генеральный директор компании "Интурист" Александр Мусихин, обмен валюты может быть проблемным, скорее, для организованных групп иностранных туристов - в связи с возникающими очередями в банках.

"Поэтому, конечно, нам необходимы решения - такие, как карта туриста. Например, по линии БРИКС было озвучено предложение (до конца года запустить для иностранцев BRICS Pay - ИФ). Мы ждем с воодушевлением продолжения. Конечно, наличные - это не безвыходная ситуация, но это неудобство", - добавил Мусихин.

БРИКС ОАЭ Интурист РСТ Петербург
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