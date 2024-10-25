Глава МИД Кубы заявил о значительном потенциале страны для сотрудничества с БРИКС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес, выступая на саммите БРИКС в Казани, заявил о значительном потенциале его страны для стратегического сотрудничества с объединением.

"Присутствие Кубы в Казани подчеркивает наше желание продолжать движение по этому пути в поисках не только сотрудничества и взаимной выгоды, но и как страны-партнера", - приводит слова Родригеса кубинский информационный портал CubaSi.

"Мы готовы поделиться с вами всем нашим опытом в сфере медицины и здравоохранения, образования, науки и инноваций. Наша страна располагает важной инфраструктурой и высококвалифицированным человеческим потенциалом, что оказывает благоприятное влияние на развитие сотрудничества в различных производственных и инвестиционных секторах", - сказал министр.

Родригес отметил, что "Куба имеет стратегическое положение в Карибском море, поэтому могла бы обеспечить странам БРИКС доступ к важным рынкам Латинской Америки и Карибского бассейна, а также развивать стратегическое сотрудничество во благо наших стран".