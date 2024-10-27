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Хиджабы и никабы запретили в школах Владимирской области

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Власти Владимирской области запретили в школах ношение одежды, демонстрирующую религиозную принадлежность учеников.

"Не допускается ношение одежды и ее элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность обучающегося (в том числе хиджабов, никабов и т.д.)", - говорится в приказе регионального министерства образования и молодежной политики, вносящем изменения в постановление департамента образования "Об утверждении типовых требований к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования".

В областном министерстве напомнили, что Россия является светским государством.

"Церковь отделена от государства, в том числе от сферы светского образования. Одежда учащихся не должна содержать религиозных атрибутов. Подобное правовое регулирование полностью соответствует федеральному закону о свободе совести и религиозных объединениях и федеральному закону об образовании", - пояснили в министерстве.

"Установленные требования к школьной одежде и внешнему виду учащихся независимо от их вероисповедания обеспечивают светский характер государственных и муниципальных образовательных учреждений и поддержание в них религиозного нейтралитета", - говорится в сообщении Минобразования Владимирской области.

Владимирская область
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