С подконтрольной Киеву территории Донбасса эвакуировали американца, передававшего сведения о ВСУ

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Гражданин США, который предоставлял разведданные российским военным, эвакуирован с подконтрольной Киеву территории в Донбассе, сообщает штаб обороны Донецкой народной республики.

"Российские спецслужбы совместно с подразделениями 36-й отдельной мотострелковой бригады Минобороны России провели операцию по эвакуации ценного оперативного источника - гражданина США, сыгравшего ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье штабом обороны ДНР.

По данным штаба, гражданин США на протяжении двух лет СВО "находился на территории Украины и передавал России ценные разведсведения, позволявшие наносить высокоточные удары по противнику, минимизировав ущерб гражданской инфраструктуре и мирному населению".

В настоящий момент "решается вопрос о предоставлении политического убежища и вступления в гражданство России", сообщили в штабе.